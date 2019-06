Motard in levensgevaar na aanrijding met schoolbus: E40 in Zwijnaarde opnieuw volledig vrijgemaakt Wouter Spillebeen

21 juni 2019

18u05 76 Gent In Zwijnaarde is de E40 in beide richtingen volledig vrijgemaakt. Het ongeval dat er de voorbije uren voor grote hinder zorgde, is afgehandeld, meldt het Vlaams Verkeerscentrum even voor 21.30 uur via Twitter. Na een ongeval rond 17.30 uur waren de meeste rijstroken er versperd.

Na het ongeval waren er in beide richtingen omleidingen. De nog resterende omleidingen worden gestopt, aldus het Verkeerscentrum. Even na 21 uur was de weg richting in Brussel al vrijgemaakt, maar waren de linker- en middenrijstrook richting Oostende nog versperd.

#E40 Het ongeval in Zwijnaarde is afgehandeld, alle rijstroken zijn vrij. De nog resterende omleidingen worden gestopt. Vlaams Verkeerscentrum(@ verkeerscentrum) link

Het dramatische ongeval gebeurde rond 17.30 uur. Een 31-jarige vrouw uit Gent die met haar wagen in de richting van de kust aan het rijden was op de middelste rijstrook, begon volgens de Federale Wegpolitie om een nog onbekende oorzaak te zwalpen op de weg. De wagen reed tegen de middenberm. Bij die beweging raakte de wagen ook een motor. De motorrijder, een 50-jarige man uit Deinze, werd door de klap over de middenberm gekatapulteerd.

In de richting van Brussel reed op dat moment een schoolbus met kinderen die net op weg was naar huis. De buschauffeur kwam volgens de Federale Wegpolitie op zijn beurt ook in aanrijding met de motard die over de middenberm was gegaan. De motard werd acuut levensgevaar overgebracht naar het ziekenhuis.

Onderzoek naar omstandigheden

Het parket werd ter plaatse geroepen om de juiste omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Een verkeersdeskundige is aangesteld om dat onderzoek uit te voeren. De eerste vaststellingen bevestigen grotendeels het relaas van de Federale Wegpolitie, al wordt nog onderzocht of er daadwerkelijk een tweede aanrijding plaatsvond. “Het staat wel vast dat het ongeval ontstond bij de vrouw die op de middelste rijstrook reed en begon te slingeren”, aldus An Schoonjans van het parket Oost-Vlaanderen. “Mogelijk was zij afgeleid of onoplettend.”