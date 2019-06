Morgen laatste dag voor de oude Fnac Erik De Troyer

07 juni 2019

15u32 7

De Fnac in de Veldstraat gaat morgen onherroepelijk dicht. Vandaag zijn de personeelsleden al bezig met alles klaar te maken voor de verhuis naar een pand iets verderop in de Veldstraat. Vele rekken staan dan ook al leeg. Morgen is de Fnac nog één dag open. Om 18u sleuten dan de deuren van het pand waar Fnac al 38 jaar gevestigd is. Gent zal het dan een weekje zonder Fnac moeten stellen want de nieuwe winkel opent pas volgend weekend.