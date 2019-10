Morgen flitsmarathon, hou het rustig op de baan Sabine Van Damme

07 oktober 2019

07 oktober 2019 Gent Morgen vindt de 12de grote flitsmarathon plaats, en ook de Gentse politie zal daar actief aan deelnemen. In het hele land wordt massaal de snelheid van automobilisten gecontroleerd.

Ook de Gentse flikken zullen op verschillende plaatsen in en rond de stad actief zijn, zo laten ze zelf weten. Let dus extra op als u de baan op gaat, de pakkans morgen is groot. Ter info: binnen de stadsring R40 geldt nog steeds een volledige zone 30, net als in alle schoolbuurten. Zeg niet dat we u niet gewaarschuwd hebben…