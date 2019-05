Monumentenzorg onderhoudt Gravensteen Sabine Van Damme

21 mei 2019

11u52 0 Gent Toch een klein beetje spektakel vanmorgen, voor de openingsuren van het Gravensteen. Onze Gentse burcht kreeg een ‘klein onderhoud’ van Monumentenzorg. Daarbij werden planten die in de poreuze muren groeien, en loszittende stenen verwijderd.

Met klimtouwen bengelden Geert en Wim aan de toren boven de inkom van het Gravensteen. Met kleine hamertjes werden alle stenen aangetikt, waarop losse stukjes naar beneden vielen. Filip Kint was even verderop hetzelfde aan het doen, maar op een ladder. “De buitenkant van het Gravensteen is pas gerenoveerd, maar de binnenkant was wel aan een controle toe”, zegt Filip Kint. “Het Gravensteen bestaat uit natuursteen, en in combinatie met ons Belgisch weer is onderhoud dan wel eens nodig. Er groeien planten in de muren en de wortels daarvan beschadigen de voegen, dus verwijderen we die. Ook wat los zit halen we weg. Regelmatig onderhoud van onze monumenten zorgt ervoor dat we niet plots voor grote kosten komen te staan.” Historische Huizen Gent is lid van Monumentenzorg Oost-Vlaanderen en vroeg het onderhoud aan.