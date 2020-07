Mondmaskers verplicht in centrum van Gent, maar ook op drukke assen zoals Bevrijdingslaan en Wondelgemstraat Sabine Van Damme

23 juli 2020

17u41 0 Gent Na de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad wordt ook in Gent de uitbreiding van de mondmaskerplicht ingevoerd, vanaf zaterdag. Niet alleen in zowat het volledige stadscentrum wordt het verplicht een mondmasker te dragen, maar ook in de drukke straten buiten het centrum. Daarbij horen bijvoorbeeld de Bevrijdingslaan, Wondelgemstraat en Dendermondesteenweg.

De registratie bij de horeca en het vervroegde sluitingsuur voor de nachtwinkels geldt overal, dus ook in Gent. Maar van steden en gemeenten wordt nu verwacht dat ze zelf aanduiden waar op het openbaar domein mondmaskers verplicht worden. “Mondmaskers op de markten en op de foor hadden we al verplicht”, zegt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “Maar vanaf zaterdag wordt dat dus uitgebreid naar het centraal winkelwandelgebied en de schakelstraten.”

De stad Gent heeft dus het volledige winkelwandelgebied aangeduid als ‘druk bezocht’. Dat gaat van de Zuid met onder meer de Vlaanderenstraat, tot aan het Gravensteen, en van de Kouter tot aan de Vrijdagmarkt. Dat is – nog steeds – het grootste winkelwandelgebied van Vlaanderen.

Schakelstraten

Maar daarnaast zijn ook ‘schakelstraten’ aangeduid. Dat zijn straten die niet behoren tot het kernwinkelgebied, maar waar wel sprake is van drukte. Het gaat dan om onder meer de Wondelgemstraat, de Bevrijdingslaan, de Dampoortstraat en de Dendermondesteenweg.

“We gaan gemeenschapswachten aanstellen die de mensen moeten sensibiliseren, en hen erop wijze dat ze een mondmasker moeten dragen”, zegt De Clercq. “Dat zal vooral gebeuren op de drukste as: Veldstraat, Korenmarkt, Langemunt.”

Politie treedt kordaat op

Ondertussen werken de stadsdiensten verder aan een inventaris van andere drukke plaatsen, die eventueel ook moeten opgenomen worden in het gebied met mondmaskerplicht. De politie zal wel degelijk kordaat handhaven, mocht dat nodig blijken. “Het is belangrijk dat we nu de maatregelen verder aanscherpen”, zegt De Clercq. “We moeten heel alert blijven. We rekenen op alle Gentenaars en bezoekers om de richtlijnen nauwgezet na te leven.”

De mondmaskerplicht geldt vanaf zaterdag. De straten en gebieden waar het mondmasker verplicht wordt, zullen worden aangeduid met borden.

