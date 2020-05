Mondmaskers van luxehandtassenontwerpster gaan viraal: “Er is interesse tot in Indonesië” Jill Dhondt

20 mei 2020

13u21 4 Gent Liesbeth Verhelst (34) houdt zich gewoonlijk bezig met het maken van luxehandtassen. Op vraag van haar omgeving begon ze mondmaskers te maken, aan de hand van een eigen patroon. Sinds een week worden haar handgemaakte maskers te koop aangeboden en staat haar ontwerp gratis online. Dat bleek een succes: de site werd intussen door 25.000 unieke bezoekers bezocht, en het patroon werd al 1.300 keer gedownload.

De Gentse ontwerpster was niet tevreden over de circulerende mondmaskerpatronen, en ontwikkelde daarom haar eigen model. Ze combineerde de twee courante patronen, en bouwde daarop verder. De materialen koos ze zorgvuldig uit, zodat comfort primeert. De eerste reeks mondmaskers was op één dag uitverkocht. De voorbije week gingen er tweehonderd exemplaren de deur uit. “Dat is veel, als je weet dat ik ze allemaal zelf stik”, zegt Liesbeth. “Ik maak er wel minder op een dag dan ik initieel had ingeschat. Ik ben een perfectionist en wil kwaliteit aanbieden.”

Niet enkel de maskers, maar ook het patroon dat Liesbeth gratis online zette is een hit. “Mijn patroon werd intussen 1.300 gedownload, over de hele wereld. Van de Verenigde Staten tot Indonesië. Omdat ik een luxehandtassenmerk heb, krijg ik normaal niet zoveel bezoekers op de site. Wie op zoek is naar een kwalitatieve handtas, vindt me wel. De laatste zeven dagen waren er echter 25.000 unieke bezoekers, dat is veel voor mijn website. Het verkeer op de site is met 12.000 procent gestegen, volgens de statistieken. Het werd ook veel gedeeld op Facebook, en de bedankingsmails stromen nog steeds binnen. Wie een mondmasker op basis van mijn patroon gemaakt of gekocht heeft, vertelt dat hun neus niet meer wordt platgedrukt zoals bij andere patronen. Het mondmasker zakt ook niet meer af. Dat is heerlijk om te lezen.”

Wie interesse heeft in een mondmasker of het patroon kan terecht op de website van ZLQ.