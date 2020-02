Mondmaskers overal uitverkocht, maar nog niet te zien op straat Sabine Van Damme

26 februari 2020

12u44 0 Gent Nog op zoek naar een mondmasker? Dan bent u schromelijk te laat. In alle Gentse apothekers en zelfs in de Brico op de Vrijdagmarkt is de hele voorraad de deur uit, en nieuwe bestellingen laten op zich wachten. Geen reden tot paniek overigens, een mondmasker helpt toch niet over Corona.

Op straat in Gent zijn er nog geen mondmaskers te zien, behalve af en toe bij de obligate Aziaat, maar die liepen ook lang voor Corona al rond met zo’n maskers. Noch in de buurt van de kathedraal, noch in de buurt van het Gravensteen, het stadhuis, de Vrijdagmarkt of de Korenmarkt konden we deze voormiddag mondmaskers spotten. Vreemd, want de hele Gentse voorraad maskers is wel al lang de deur uit.

“De vraag naar mondmaskers is enorm”, klinkt het in de apotheek in op de Korenmarkt. “Pakweg één op de vier klanten die nu binnenkomt, vraagt nu om mondmaskers. Maar onze voorraad is helemaal uitgeput. Een maand geleden al hebben we 50 dozen extra besteld, maar ze kunnen gewoon niet meer geleverd worden. Iedereen heeft schrik voor dat Corona-vrius, maar een mondmasker beschermt daar helemaal niet tegen. Als mensen zich willen beschermen, wassen ze beter hun handen een paar keren extra.”

Ook in de Brico op de Vrijdagmarkt is geen masker meer te vinden. Daar wordt zelfs een beetje gelachen met de hype. “Weest Coro voor”, prijkt er boven het rek met mondmaskers… dat helemaal leeg is. En daar gaat het zelfs om gewone stofmaskers. “We worden bedolven onder mails met bestellingen met mondmaskers. We hebben er bijbesteld, maar ook die zullen meteen weg zijn.”

