Mondmaskers in Shopping Gent Zuid: aandoen in de sluis Wietske Vos

11 juli 2020

16u15 0 Gent Net als in de supermarkten volgen ook de klanten in Shopping Gent Zuid de mondmaskerverplichting goed op. Ook in de Veldstraat, waar het ’s middags behoorlijk druk is, blijkt dat het geval. Heel wat mensen houden het masker ook buiten nog op.

In het Shopping Gent Zuid is het net na de middag niet druk. Bewakingsagent Bogdan Ciubotaru en zijn collega Yussuf: “Af en toe moeten we iemand die binnenkomt zonder mondmasker aan de nieuwe regel herinneren. Het overgrote deel van de mensen heeft zelf een masker bij zich, voor die enkelingen zonder hebben we een masker klaarliggen.” Een deel van de verklaring voor de goede opvolging ligt bij het openbaar vervoer, denkt Ciubotaru: “Veel mensen komen naar hier met de bus of de tram, waar mondmaskers al lang verplicht zijn.”

Aandoen in de sluis

Aan de ingang van het shoppingcenter, die bestaat uit twee schuifdeuren met een ‘sluis’ daartussen, zien klanten bij het binnenkomen aan de tweede schuifdeur grote affiches hangen. Af en toe komt een klant zonder mondmasker door de eerste deur naar binnengestapt, ziet de borden, om vervolgens haastig een masker uit zijn of haar zak of tas op te diepen en aan te doen alvorens door de tweede schuifdeur te stappen. Wie toch binnenstapt zonder en vriendelijk aangesproken wordt door de bewakingsagent, protesteert niet en haalt meteen een masker tevoorschijn. (Zie video - lees verder eronder).



Het management van Shopping Gent Zuid had voor de zekerheid extra beveiligingspersoneel ingezet vandaag, maar dat blijkt niet nodig te zijn.

Veldstraat

In de Veldstraat is het een stuk drukker, daar hield de mondmaskerregel de shoppers in ieder geval niet tegen. Iedereen is er voorzien van een eigen masker. Sommigen houden het ook buiten nog op, omdat ze winkel in, winkel uit lopen. De politie reed even langs om te controleren, maar er waren geen problemen.



