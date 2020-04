Mondmaskers en beschermende kledij voor artsen en verplegers “Nog 400.000 stuks onderweg”

Erik De Troyer

02 april 2020

19u05 4 Gent De Gentse ondernemers blijven maar mondmaskers en beschermende kledij naar ons land brengen. “De voorbije weken hebben we zo’n 100.000 stuks verdeeld over allerhande zorginstellingen: politie, ziekenhuizen, huisartsen…We hebben net 900 mondmaskers geleverd aan de Broeders Van Liefde”, zegt Nicolas De Reuck van Immo Da Vinci.

Samen met de Indische zakenman Varun Indra Gajra en ondernemer Jeroen Platevoet is hij al weken in de weer om veiligheidsmateriaal uit China naar ons land te krijgen. “De ergste nood in de ziekenhuizen is nu wel voorbij. Ik vermoed dat de diensten die covid-19 behandelen materiaal hebben voor enkele weken. Maar er zijn ook tal van anderen in de verzorgende sector en in ziekenhuizen die er nood aan hebben.”

“Wij leveren aan iedereen aan kostprijs. We zijn begonnen met 10.000 maskers die we gratis hebben uitgedeeld. We hebben iedereen de mogelijkheid geboden om materiaal te bestellen omdat we er via Varun en zijn goede contacten in China toegang toe hadden. Intussen zijn er al 100.000 geleverd en nog eens 400.000 op weg naar hier. Het gaat niet alleen om mondmaskers maar ook om beschermende kledij, beschermende brillen, enzovoort.”

De ondernemers willen binnenkort een crowdfunding organiseren. Alle materiaal dat daarmee wordt aangekocht wordt uitgedeeld.