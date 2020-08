Mondmaskerplicht wordt nageleefd, binnenkort ook verplicht in taxi’s Sabine Van Damme

02 augustus 2020

18u06 0 Gent Het voorbije weekend is de mondmaskerplicht in Gent behoorlijk goed opgevolgd. Op de Blaarmeersen is nog niet gesanctioneerd, in het stadscentrum wel. Binnenkort wordt het ook verplicht om in taxi’s mondmaskers te dragen.

In het centrum, en dan vooral op de as Veldstraat – Langemunt, werd dit weekend gecontroleerd op het dragen van het gezichtsmasker. Zaterdag was er opvallend weinig volk in de stad, zondag was dat merkelijk meer. In het centrum werd de mondmaskerplicht netjes opgevolgd. “Op de Blaarmeersen hebben we dit weekend nog geen boetes uitgeschreven, maar wel gesensibiliseerd”, zegt waarnemend burgemeester Filip Watteeuw. “Daar is de mondmaskerplicht immers later ingevoerd, nog niet iedereen is op de hoogte.” Binnenkort wordt in de Gent ook het dragen van mondmaskers in taxi’s ingevoerd, zowel voor de chauffeurs als voor de passagiers. Taxi’s vallen officieel niet onder het openbaar vervoer, en dus zijn de maskers daar nog niet verplicht. Maar iedereen voelt aan dat het gewoon beter zou zijn als ook daar maskers worden gedragen.