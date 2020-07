Mondmaskerplicht op Blaarmeersen niet voor iedereen duidelijk: “Het is nog niet voldoende geafficheerd” Wietske Vos

31 juli 2020

19u55 16 Gent De Gentenaars trokken vandaag massaal naar de Blaarmeersen, op zoek naar verkoeling. Hoewel de meeste bezoekers van goede wil waren, vergaten ze daarbij nog vaak hun mondmasker te dragen. Anderen waren zich niet bewust van de mondmaskerplicht op het hele terrein.

Wie dacht dat de mondmaskerplicht de Gentenaars zou tegenhouden om naar de Blaarmeersen te gaan op een hete dag als vandaag, was eraan voor de moeite. Het Krekenbad was met 500 zwemmers om 11u vanmorgen al volzet, de strandzone telde net na de middag al een maximaal aantal bezoekers van 4.000.

De politie rijdt er regelmatig binnen met auto’s én op de fiets, om te controleren. Daarnaast heeft FARYS, de beheerder van de Blaarmeersen, security ingehuurd tot eind september en staan er ook jobstudenten aan de ingangen van de strandzone. (Lees verder onder video)



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Een politieagent op de fiets wijst een meisje dat buiten de strandzone zonder mondmasker naar haar auto loopt, op de regels. Met een verontschuldiging diept ze meteen een mondmasker op uit haar tas en zet het op. “We delen nog niet direct boetes uit” aldus de agent. “Veel mensen weten niet dat ze het masker ook buiten de standzone moeten dragen. De mondmaskerplicht staat ook nog niet duidelijk geafficheerd op het hele terrein. Als dit straks wel het geval is, worden we strenger.” Ondertussen heeft waarnemend burgemeester Watteeuw laten weten vanaf morgen overal in Gent strenger op te treden, met sancties.

Andere zorgen

Aan de hoofdingang van de strandzone staan drie veiligheidsagenten van Vestaguard. Ook zij zijn voornamelijk bezig met sensibiliseren. “We zeggen de hele dag door hetzelfde”, zegt Robin. “Veel jongeren vergeten dat ze het masker moeten aandoen als ze rondlopen op het terrein. We herinneren hen eraan, ze zetten het op, maar als ze daarna iets gegeten of gedronken hebben, vergeten ze het weer. Veel andere mensen weten het ook niet: het staat ook niet echt duidelijk aangeduid.”

Op een drukke dag als vandaag hebben de securityagenten ook nog andere dingen aan hun hoofd dan de mondmaskerplicht: “Het is ook onze taak om hier de rust te bewaren. Dat betekent dat de muziek niet te luid mag staan, geen drugs en alcohol, mensen die last hebben van de warmte...” Zijn collega’s Ward en. Benjamin vullen aan: “Geen glas op de weide, geen bbq…. Je kunt je niet voorstellen wat we hier soms meemaken. Eerder hebben we nog 6 personen buitengezet omdat ze met lachgas bezig waren. En toen het domein volzet was, kregen we te maken met jongeren die over de hekken probeerden te klimmen en bandjes probeerden door te geven. Ik wil maar zeggen: voor ons zijn de mondmaskers een van de vele zorgen.” De beveiligingsagenten willen niet met hun volle naam in de krant, omdat ze bang zijn op sociale media verwijten over zich heen te krijgen, wat af en toe gebeurt.

Eerder op de dag ging het ook even mis toen men in de wachtrij voor de grote glijbaan niet genoeg afstand hield. De redders grepen in en sloten de glijbaan af, waarna de rust weerkeerde. (Lees verder onder de foto)

Een vrouw en haar moeder, zonder mondmasker met de kinderen op weg van het strand naar het wandelpad dat naar het cafeteria leidt, schrikken bij het horen van de vraag waarom ze geen mondmasker dragen. “Dat hoeft hier toch nog niet? Ik wilde het opzetten als we in het café waren, omdat het daar drukker is. Wel verplicht op het hele domein? Dat wist ik niet. Dat staat niet goed aangeduid, en tegen ons hebben ze ook niets gezegd toen we binnenkwamen.” Een Franstalige jongen die door Robin en Ward op zijn plicht wordt gewezen, was zich wel bewust van de verplichting, “maar ik vergeet het aldoor.”