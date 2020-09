Mondmaskerplicht in Gent-centrum blijft behouden, ondanks verwarrende boodschap van premier Wilmès Sabine Van Damme

25 september 2020

11u57 4 Gent Mondmaskers in openlucht enkel nog op drukke plaatsen? Niet in Gent. De stad heeft zonet beslist dat de mondmaskerplicht in het winkelwandelgebied én de studentenbuurt gewoon behouden blijft. “Het aantal besmettingen stijgt, het is nu niet het moment om te gaan versoepelen”, luidt het. Het onderwijs behoudt wel code geel tot 2 oktober.

De Gentse crisiscel heeft zich vanmorgen gebogen over de nieuwe richtlijnen van de Nationale Veiligheidsraad, en beslist om die naast zich neer te leggen. Er is besloten om de mondmaskerplicht in Gent gewoon te behouden zoals ze was, in het winkelwandelgebied, de schakelstraten én de studentenbuurt. “’Het aantal besmettingen stijgt nog steeds”, motiveert burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld). “De epidemiologische situatie is er momenteel niet naar om te versoepelen. De huidige regeling is helder en duidelijk.”

De stad Gent roept de Gentenaars ook op om bij de les te blijven. “Was of ontsmet de handen regelmatig, beperk het aantal contacten, hou voldoende afstand en draag een mondmasker wanneer het moet en wanneer afstand niet mogelijk is. Wees je bewust van de impact van je gedrag op anderen, zoals ouderen of meer kwetsbaren in onze samenleving.” Vrij vertaald: hou je toch maar aan die bubbel die eerder was opgelegd.

Onderwijs behoudt code geel

Het onderwijs blijft intussen gewoon doorgaan volgens de huidige regels. Gent komt deze week niet voor op het rapport van de RAG (federale Risk Assessment Group), dus moet er niet worden bijgestuurd. Code geel blijft alvast behouden tot 2 oktober.

De besmettingen gebeuren nog steeds vooral buiten de schoolpoort. Er is slechts 1 school waar zich mogelijk een beperkte interne verspreiding voordeed Burgemeester Mathias De Clercq

“De laatste 7 dagen waren er in een 35-tal basis- en secundaire scholen een 50-tal besmettingen bij leerlingen en 6 bij leerkrachten. De gevallen blijven hoofdzakelijk alleenstaand en de besmettingen gebeuren nog steeds vooral buiten de schoolpoort. Er is slechts 1 school waar zich mogelijk een beperkte interne verspreiding voordeed, maar die is ondertussen uitdovend. Deze cijfers tonen een lichte stijging tegenover vorige week. In het volwassenenonderwijs en het deeltijds kunstonderwijs was een 10-tal besmettingen gemeld, in het hoger onderwijs een 20-tal. De situatie wordt van heel nabij opgevolgd.”