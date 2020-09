Mondmaskermoeheid valt op, maar verplichting blijft: “Politie controleert onverminderd verder” Sabine Van Damme

17 september 2020

19u13 0 Gent Is het u ook al opgevallen? Steeds meer mensen lappen de mondmaskerplicht in het centrum van Gent vierkant aan hun laars. Of ze dragen hun mondmasker wel, maar verkeerd. “Toch mogen we nu niet opgeven”, klinkt het op het kabinet van burgemeester Mathias De Clercq. “De verplichting blijft, en de politie blijft controleren.”

Sinds de invoering van de mondmaskerplicht eind juli heeft de politie in Gent al 194 boetes uitgeschreven voor het niet of verkeerd dragen van een mondmasker. Niet dat er echt een ‘jacht’ gehouden wordt, maar wie duidelijk weigert een masker te dragen wordt wel op de bon geslingerd. De mondmaskerplicht geldt in het volledige winkelwandelcentrum, dus van aan het Gravensteen tot aan de Zuid en van aan de Kouter tot aan Sint-Jacobs, ongeveer. Ook in de schakelstraten – Dampoortstraat, Wondelgemstraat en Dendermondesteenweg – is een mondmasker verplicht, net als in de studentenbuurt en de Blaarmeersen.

“De Blaarmeersen evalueren we”, zegt de woordvoerder van de burgemeester. “Dat is een andere situatie dan in de stad, daar denken we eraan de mondmaskerplicht weer af te voeren. Maar in de stad en in de studentenbuurt blijft ze echt wel gelden. En de politie blijft ook controleren. In de studentenbuurt zal wel eerst een waarschuwing gegeven worden aan studenten zonder mondmasker. Hun naam wordt dan genoteerd, en de tweede keer dat ze betrapt worden krijgen ze wel een boete.”

In Gent is het verplicht een mondmasker te dragen op de openbare weg, als je stapt én als je fietst. Alleen als je neerzit, een ijsje eet, drinkt of rookt mag het masker even af.