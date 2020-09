Mondmasker vanaf maandag ook verplicht in Gentse studentenbuurt Cedric Matthys

02 september 2020

14u51 4 Gent De Stad Gent breidt vanaf maandag de mondmaskerplicht uit naar de studentenbuurt. Dat maakte burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) bekend. Het nieuwe gebied loopt van de Sint-Pietersnieuwstraat tot de Overpoort.

De komende weken verwacht Gent bijna 80.000 studenten. De stad zal opnieuw leven als vanouds en daarom grijpt burgemeester Mathias De Clercq (Open Vld) alvast in. Hij wil vermijden dat het coronavirus verder verspreidt. “We kijken uit naar de opstart van het nieuwe academiejaar”, zegt hij, “maar we moeten waakzaam blijven. Ik roep alle studenten dan ook op om de mondmaskerplicht in de studentenbuurt goed na te leven en ook op andere drukke plaatsen een mondmasker te dragen.”

Concreet moet je in Gent al sinds eind juli een mondmasker dragen in het volledige winkelwandelgebied en in enkele drukke straten er rond. Vanaf 7 september wordt die zone uitgebreid naar de as Sint-Pietersnieuwstraat – Overpoort. Iedereen vanaf 12 jaar, die zich niet in een auto bevindt, moet er een masker dragen. Ook voor joggers, fietsers of mensen op een step maakt de stad geen uitzondering.