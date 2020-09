Mondmasker afzetten om te roken mag nergens: politie gedoogt in het stadscentrum, maar geeft waarschuwingen in de studentenbuurt Sabine Van Damme

28 september 2020

18u01 8 Gent Opvallende taferelen de voorbije week in de Overpoortstraat. Studenten die wandelden zonder een mondmasker op omdat ze aan het roken waren, werden daarop aangesproken door de politie. Blijkt nu dat de politie dat wel degelijk mag doen. Het mondmasker mag – volgens het ministerieel besluit – enkel af om te eten of te drinken.

Een rookverbod op straat is er officieel gezien niet, maar in de praktijk dus eigenlijk wel. Want het ministerieel besluit bepaalt dat het dragen van een mondmasker verplicht is op plaatsen die door de stad zijn bepaald. De enige uitzonderingen waarvoor het masker uit mag, is om te eten en te drinken, en alleen in de periode die daarvoor strikt noodzakelijk is. Alleen is daar de voorbije 2 maanden nooit iemand op aangesproken in het stadscentrum. Daar draagt iedereen een mondmasker, al draagt lang niet iedereen dat correct. Maar heel geregeld zie je mensen wandelen met een ijsje, een drankje of een sigaret, en dus zonder masker. Daar maakt niemand problemen van.

Waarschuwing

In de studentenbuurt gebeurt dat dus wel. Daar worden de studenten in de Overpoortstraat er ’s avonds op attent gemaakt dat ze hun masker moeten dragen als ze niet neerzitten. En roken blijkt daarvoor geen excuus te zijn. Het kan een middel zijn om de studenten ertoe aan te zetten de mondmaskerplicht na te leven en zo weinig mogelijk rond te wandelen in de Overpoort, maar het wordt toch aangevoeld als heel streng. Gelukkig wordt er niet meteen beboet, maar wel gewaarschuwd.