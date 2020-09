Moldaviër (35) die met valse identiteit in België verbleef, riskeert 2 jaar cel na ramkraak Dylan Vermeulen

16 september 2020

12u43 3 Gent/Heusden-Zolder In de rechtbank van Gent moet een Moldaviër zich verantwoorden voor een ramkraak op fietsenwinkel Bike Inn in Heusden-Zolder. Naast het feit dat hij medeplichtig zou zijn aan de gewelddadige diefstal is gebleken dat de beklaagde in België verbleef onder een valse identiteit.

In de nacht van 27 januari sloegen 4 gemaskerde dieven een venster in van fietsenwinkel Bike Inn en gingen aan de haal met vijftien dure fietsen, met een totaalwaarde tussen de 100.000 en 150.000 euro. Uitbater Dirk Verherstraeten kreeg een melding op zijn alarmsysteem. Hij kon via camerabeelden volgen hoe twee mannen met een bijl inhakten op een venster naast de beveiligde deur.

Het Openbaar Ministerie vraagt een gevangenisstraf van 2 jaar.

Heterdaad

Een van de daders werd op heterdaad betrapt en staat nu terecht voor zijn daden. Tijdens het onderzoek kwam aan het licht dat de vermeende Roemeen eigenlijk een Moldaviër is. Hij verbleef een hele poos in ons land onder een valse identiteit. “Proficiat, u bent 14 jaar jonger geworden op één dag”, sprak de rechter hem toe. De beklaagde verklaart via zijn advocaat dat alles op toeval berust. Hij ontkent zijn betrokkenheid bij de overval niet, maar volgens hem was hij enkel de chauffeur bij de diefstal van de fietsen. “Het was geen geplande inbraak, we wisten op voorhand niet wat we gingen doen”.

Ook het feit dat er foto’s van de gebruikte bijlen en de gestolen fietsen werden teruggevonden op zijn gsm, is volgens de beklaagde niet meer dan stom toeval. “Ik heb die niet getrokken, ik heb die enkel doorgestuurd gekregen en weer verzonden naar anderen. Ik moest kopers vinden voor de fietsen en daar kreeg ik een commissie voor, tussen 1000 en 1.500 euro.”

De rechter was niet van dezelfde mening en vond dat men “heel professioneel en met overleg handelde”. Daarna haalde hij uit naar de beklaagde: “Steeds als we u spreken verzint u nieuwe verhaaltjes. U verklaart wat u wilt, maar denk je niet dat eerlijkheid jou misschien verder zou helpen?”

Blanco strafblad

De advocaat van de beklaagde riep nog verzachtende omstandigheden in, waaronder het blanco strafblad van de beklaagde in België. Dit werd door de rechter snel tegengesproken: “Uiteraard heeft mijnheer een blanco strafblad, hij verbleef hier onder een valse identiteit.”

De uitspraak van het proces staat gepland voor 30 september.