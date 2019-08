Mogelijk brandstichting in leegstaand gebouw Jeffrey Dujardin

14 augustus 2019

In een leegstaand gebouw in Ledeberg aan de Franse Vaart is maandagavond vermoedelijk brand gesticht. De schade bleef beperkt en er zijn geen slachtoffers, maar de politie onderzoekt wel de omstandigheden. De brandweer trof in het gebouw een smeulend kampvuurtje aan. Het leegstaand gebouw wordt gebruikt door jongeren als skatepark.