Moestuin aan ’t Sluizeken komt weer tot leven Jill Dhondt

24 maart 2020

13u39 0 Gent De buurtbewoners van het Sluizeken blazen de moestuintjes aan hun buurtcentrum nieuw leven in, nu de lente aangebroken is.

De buurtbewoners planten verschillende soorten groenten en fruit, die ze later verwerken in hun eigen potten en pannen. Het idee van de moestuintjes kwam er vorig jaar, toen een buurvrouw klaagde dat er te veel auto’s voor het buurtcentrum geparkeerd stonden, waar eigenlijk geen parking was. Bovendien zocht basisschool ‘De Triangel’ een plek om te tuinieren met de leerlingen.

“Zo kwamen we op het idee om moestuintjes aan te leggen”, zegt Sandra. “Normaal gezien komen we elke twee weken op een vast tijdstip samen om er als groep aan te werken, intussen komen we apart langs om de plantjes water te geven. Dit jaar zijn we anders gestart door de coronamaatregelen. Voorlopig zorgen slechts twee personen, onder wie ikzelf, voor de tuintjes. We hebben al radijs, wortel, rucola en tuinboon geplant, die kunnen enkele weken verder met wat water.”