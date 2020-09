Moeder Nikita Everaert richt emotionele brief aan doodrijder: “Je liet mijn dochter moederziel alleen liggen en hielp haar niet”

Gent

In Gent is het proces gestart rond het dodelijk fietsongeval van Nikita Everaert. Het meisje van 16 was op weg naar haar school in Lochristi toen ze in februari 2018 werd aangereden door een vrachtwagen . “Mijn cliënt zal altijd het stigma moeten dragen dat hij een kind heeft doodgereden”, zei de advocaat van de beklaagde. De trucker riskeert een zware straf.