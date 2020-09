Moeder krijgt vier jaar cel voor door elkaar schudden baby: “Als zorgkundige had u op de hoogte moeten zijn van de gevolgen” Cedric Matthys

02 september 2020

09u53 0 Gent Een moeder uit De Pinte heeft vier jaar effectieve celstraf gekregen voor het door elkaar schudden van haar acht maanden oude baby. De vrouw ging in de rechtbank voluit voor de vrijspraak, maar kreeg geen gehoor. “Het kind was totaal weerloos tegenover de brute kracht van zijn moeder”, liet rechter Hans De Waele verstaan.

“Het is duidelijk dat de beklaagde haar eigen belang verkoos boven dat van haar kind." Rechter Hans De Waele was woensdagochtend bijzonder scherp voor Gabriela J. De zorgkundige uit De Pinte stond er terecht voor het door elkaar schudden van haar acht maanden oude baby. Het kind liep hierdoor hersenschade op.

“Beklaagde is zelf zorgkundige”, zei De Waele. “Ze wist maar al te goed dat haar kind in groot gevaar verkeerde, maar ontnam alle adequate medische hulp. De rechtbank neemt aan dat de beklaagde de gevolgen niet heeft gewild, maar tilt bijzonder zwaar aan de feiten. Het kind was totaal weerloos tegenover de brute kracht van zijn moeder.”

“Hij is net een pop”

Gabriela J. schudden haar zoon door elkaar in de nacht van 19 op 20 januari in het begin van dit jaar. De dag erna zette de vrouw haar zoontje af bij de onthaalmoeder. Die contacteerde de ouders verschillende keren omdat het kind bijna niet meer bewoog. “Hij is net een pop”, liet de onthaalmoeder weten, maar niemand greep in.

Pas de volgende ochtend gingen de ouders naar spoedafdeling van het UZ. Daar herkenden de dokters meteen alle symptomen van het Shaken Baby Syndroom. Tussen de hersenen en het hersenvlies was al een ernstige zwelling ontstaan, waarvoor het jongetje meteen een operatie nodig had. Momenteel is het kind deels verlamd en moet het nog steeds een helm dragen. Terwijl de meesten van zijn leeftijdsgenootjes de eerste stappen beginnen te zetten, kan hij nog maar pas zelfstandig rechtopzitten.

Bekentenissen

Tijdens de pleidooien midden augustus ging de vrouw in de rechtbank voluit voor de vrijspraak. “Ik heb mijn zoon niet door elkaar geschud”, zei ze. “Ik had inderdaad een lastige nacht en was totaal op, maar ik heb het niet gedaan.” Vervolgens wees ze met een beschuldigende vinger naar de onthaalmoeder, al spraken de feiten dit tegen. Zo gedroeg de dame zich vreemd in het ziekenhuis. Ze vertrok nadat ze had gehoord hoe ernstig de situatie was. Ook gaf ze later haar schuld toe in brieven aan de vader en haar 8-jarige dochter uit een vorige relatie. Door deze bekentenissen belandt Gabriela J. nu vier jaar achter tralies.