Moeder en zoon negeren coronamaatregelen en crashen op E40 na etentje bij vrienden: zoon vlucht weg naar parking Koen Moreau

28 maart 2020

13u53 0 Gent In de nacht van vrijdag op zaterdag gebeurde op de E40 in Drongen een zwaar ongeval. Een jeep reed er achteraan in op een Roemeense vrachtwagen.

Het ongeval gebeurde iets voor de parking Drongen en de richting Oostende. Een zware jeep crashte rond 3.30 uur om onduidelijke redenen tegen een vrachtwagen. Bij aankomst van de politie bleek enkel de moeder nog aanwezig. De zoon was verdwenen. Hij werd even later aangetroffen op de snelwegparking in Drongen. Moeder en zoon liepen dankzij hun stevige jeep enkel wat builen en blauwe plekken op.

De aangerichte ravage was enorm. De snelweg lag bezaaid met brokstukken en olie. De brandweer was bijna twee uur in de weer om de snelweg terug vrij te maken en de zwaar beschadigde vrachtwagen naar de parking te begeleiden. Moeder en zoon mogen in elk geval enkele stevige boetes verwachten. Al minstens eentje voor het niet naleven van de coronamaatregelen, vluchtmisdrijf en mogelijk ook voor sturen onder invloed.