Moeder en dochter stelen 97 kledingstukken en riskeren tot één jaar cel: “Het was niet de bedoeling om te stelen” Dylan Vermeulen

12 oktober 2020

12u05 0 Gent In de rechtbank van Gent stonden maandag een moeder en haar dochter terecht voor het plegen van verschillende winkeldiefstallen. De schade liep op tot verschillende duizenden euro’s. De procureur vorderde voor de moeder een gevangenisstraf van 8 maanden, voor de dochter werd één jaar gevorderd.

De feiten gaan terug tot 25 juni 2018. Moeder en dochter stelen in een winkel in Waarschoot 20 kledingstukken. Op de camerabeelden is te zien dat de vrouwen kledingstukken in een zak steken en zonder betalen de winkel verlaten. De vrouwen zijn meermaals teruggegaan naar de winkel om te stelen. De eigenaar kon uit de stock uitmaken dat er in totaal 97 stuks gestolen zijn, voor een totaal van meer dan 4000 euro.

Ook in andere winkels sloegen de beide dames toe, waaronder Kruidvat, Action en ook een winkel in Blankenberge. Naast kledingstukken werden ook juwelen en cosmetica gestolen. Veel van de gestolen spullen werden teruggevonden bij een huiszoeking. Uit de kleding werd steeds het label geknipt.

Psychiatrisch onderzoek

Het gerecht had in het onderzoek een psychiater aangesteld om na te gaan of een geestesziekte vastgesteld kon worden. Bij geen van beide dames was dit het geval. Volgens de rechter “weten beide dames maar al te goed wat goed en fout is”.

Tijdens de behandeling van het proces ontkenden beide dames verschillende van de diefstallen waarvoor ze beschuldigd worden. De dochter gaf aan dat ze het haar niet meer kan herinneren, mede door de zware medicatie die ze inneemt. Ook gaf ze aan dat ze het niet kan geloven dat ze in totaal 97 stuks gestolen had, hoewel de rechter aangaf dat er camerabeelden bestaan die dit bevestigen.

De moeder verklaarde dan weer dat ze nooit de intentie hadden om te stelen, dat ze niet met die bedoeling naar de winkels gingen.

De uitspraak volgt op 26 oktober.