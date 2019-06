Moeder doet oproep naar getuigen: “Mijn jongste dochter werd bijna ontvoerd” Jeffrey Dujardin

25 juni 2019

08u23 52 Gent Een moeder uit Oostakker, Anneke Michiels, deed gisterenavond een oproep naar getuigen via sociale media. “Mijn jongste dochter werd vanmorgen bijna ontvoerd”, zegt ze. “Let op voor een witte bestelwagen met blauwe letters.”

Rond 8.00 uur reed de dochter van Anneke in de Ooistraat. “Een witte camionette met blauwe letters begon traag naast haar te rijden. Ze wou ontsnappen door op het voetpad te rijden maar toen ze net met haar voorwielen op het voetpad kwam, greep er een man vanuit de open schuifdeur haar bagagedrager vast en viel ze bijna om. Ze is beginnen gillen en een mevrouw is naar haar gelopen en is beginnen roepen. Hierdoor is die bestelwagen snel weggereden.”

Wat er op de bestelwagen stond van opschrift, is niet duidelijk. “Ze heeft door alle commotie niet gelet op welke opschrift er op de bestelwagen stond alsook niet gelet op de nummerplaat. Ik heb de politie gisteren gebeld en vandaag ga ik aangifte doen.

Een beschrijving van de dader heeft ze wel, “Hij had een bleke huid en donkere stoppelbaard en donker kort haar. De man droeg een grijze fleece met rits en hoge col en had een blauwe jeans aan.”

Mocht u informatie hebben, kan u altijd terecht bij de Gentse politie. Dit kan via het nummer 09/266.61.11 of via het online meldpunt.