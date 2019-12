Mobiliteitsidee voor Gentbrugge? Vandaag kan je het kwijt op de infomarkt Erik De Troyer

02 december 2019

15u25 0 Gent Om 15.30u start vandaag de infomarkt over de komende mobiliteitsplannen voor de wijk Gentbrugge. Iedereen die een idee of een mening heeft over mobiliteit kan dat daar kenbaar maken.

“Anders dan bij het circulatieplan gaan we niet naar de buurt met een afgewerkt plan. Alles staat nog vrij open. We willen wel doorgaand verkeer zo veel mogelijk uit de wijk krijgen om zo de wijk veiliger en aangenamer te maken. Het doel is uiteindelijk om ruimte te creëren voor voetgangers, fietsers en openbaar vervoer”, klinkt het op het kabinet van schepen Filip Watteeuw (Groen). “We denken vrij breed. Wat zijn de grootste knelpunten? Hoe pakken we ze aan? Eerder werd al een brochure verdeeld en op verschillende plekken in de wijk kunnen mensen stickers plakken op stickerborden.”

Op de infomarkt zal het Mobiliteitsbedrijf aanwezig om voor extra uitleg te zorgen, een aantal bewonersgroepen die in de wijk actief zijn, stellen er voor wat zij al hebben uitgewerkt. Maar de bedoeling is in de eerste plaats om naar de wijkbewoners te luisteren.

“Op basis van de input van de wijkbewoners zullen we een aantal scenario’s opstellen waaruit gekozen kan worden. De keuze moet eind 2020 gemaakt zijn om begin 2021 met de uitvoering te starten.”

De Mobiliteitsmarkt voor Oud Gentbrugge vindt plaats op maandag 2 december van 15.30 tot 20.30 uur in Bedrijvencentrum De Punt (Kerkstraat 108).

Op 9 december volgt de infomarkt voor de Dampoortwijk.