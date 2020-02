Mobiliteit rond Watersportbaan en Blaarmeersen moet bekeken worden Sabine Van Damme

09u46 0 Gent “We willen een duurzame mobiliteit rond de Blaarmeersen, maar de situatie moet daar grondig bekeken worden. Op drukke evenementendagen is daar een probleem.” Dat zei sportschepen Sofie Bracke in het kader van haar beleidsnota.

“Op het moment dat het druk is rond de site Watersportbaan, met roeiwedstrijden, hockeywedstrijden, wedstrijden in de Topsporthal, strandweer en eventueel nog een evenement op de Blaarmeersen, dan moeten we zoeken hoe we met de mobiliteit moeten omgaan.” Verschillende raadsleden merkten op dat op piekmomenten bezoekers geen andere oplossing vonden dan in bermen en zelfs op het fietspad te parkeren, met alle gevolgen van dien. “Wat de uitkomst van dat mobiliteitsonderzoek zal zijn kan ik niet voorspellen”, aldus Bracke.