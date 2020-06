Mobiel recyclagepark meteen een schot in de roos Sabine Van Damme

17 juni 2020

15u55 6 Gent Het ‘mobiel recyclagepark’ werd vandaag voor het eerst getest, en werd meteen bedolven onder enthousiast bezoekers. Vandaag stond het tussen de woonblokken aan de Watersportbaan. Afval brengen mag alleen te voet, maar dat blijkt geen enkel probleem.

“Wat een geweldige service.” Dat was de algemene commentaar bij de vele bezoekers die vandaag naar het mobiel recyclagepark kwamen. Het concept werd vandaag voor het eerst getest, aan de blokken aan de Watersportbaan. Omwonenden konden er met alles terecht, er waren bakken voor elektrische apparaten, glas, kurk en alle andere mogelijke afvalstromen, er stonden vrachtwagens voor groter afval.

“Het lukt niet voor iedereen om spullen naar het recyclagepark te vervoeren, bijvoorbeeld omdat ze geen auto hebben” zegt schepen Bram Van Braeckevelt. “Daarom brengen we het recyclagepark naar hen toe.” Het is één van de nieuwe middelen in de strijd tegen sluikstorten, maar ook tegen fout gesorteerd afval. “Nog steeds blijken sommige materialen toch in de restafvalzak of - container belanden terwijl ze eigenlijk thuishoren op een recyclagepark om ze te laten recycleren of op een milieuveilige manier verwerken. Het gaat bijvoorbeeld om restanten van verf, batterijen, lampen, kapot servies, TL- en spaarlampen, elektrische toestellen en isomoverpakking. Ook frituurolie en –vet komen nog te vaak via de afloop in de riool terecht.” (Lees verder onder de foto)

De komende woensdagen duikt het mobiel recyclagepark op aan het Rabot en in Nieuw Gent. “Ook dat zij wijken met grote hoogbouwappartementen waar de bewoners over zeer weinig opslagruimte beschikken en minder snel een auto ter beschikking hebben. Het zijn wijken met een reële sluikstortproblematiek. Een mobiel recyclagepark kan een deeltje van de oplossing zijn en is alvast een argument om het illegaal dumpen van afval te ontkrachten.”

Belangrijkste voorwaarde om het mobiel park te gebruiken: iedereen moet te voet komen. Wie met de auto komt wordt naar een vast recyclagepark doorgestuurd. In het mobiel recyclagepark kan met enkel kleine hoeveelheden kwijt. “Alle recycleerbare afvalstromen mag men gratis afleveren, enkel voor brandbaar grofvuil moet men 0,15 euro per kilo betalen Wie recht heeft op een sociale tegemoetkoming voor z’n huisvuil mag 140 kilo brandbaar grofvuil gratis aanbieden.”