Mission Masala opent restaurant in Gent: authentiek Indische smaken met een moderne twist Jill Dhondt

27 februari 2020

19u00 10 Gent Toen Pavan Bajwa, een Londense foodie met Noord-Indische roots en Tim Van Den Heuvel, een Antwerpse DJ met een voorliefde voor pikant eten, elkaar ontmoetten vijftien jaar geleden was het meteen een schot in de roos. Twee foodtrucks en een restaurant in Antwerpen later openen ze hun eerste eettent in Gent, aan Sint-Jacobs. Op het menu staan niet zomaar Indische gerechten, maar authentieke smaken met een twist.

In 2015 richtten Pavan en Tim hun eerste foodtruck op, speciaal voor het Gentse foodtruckfestival Barrio Cantina. Het enthousiasme van de klanten was dermate groot dat ze het jaar erna een tweede foodtruck de baan opstuurden: Bombay Barbecue. Later openden ze hun eerste restaurant in Antwerpen, waar Mission Masala voor het eerst een vaste rustplaats kreeg. Twee jaar later is Gent aan de beurt, Pavan en Tim keren met trots terug naar de plek waar hun soulfood-verhaal begon.

Klassiekers zoals de 48-uur gemarineerde ‘butter chicken’ staan nog steeds op het menu in Gent, samen met heel wat nieuwe gerechten. “Mensen moeten een reden hebben om naar Antwerpen of naar Gent te komen, daarom hebben we gekozen voor een ander menu in beide zaken”, geeft Pavan aan. Omdat de keuken groter is in Gent ontstond er meer ruimte om te experimenteren, zoals met huisgemaakt brood. De Gentse kaart werd bovendien uitgebreid met heel wat vegetarische en veganistische opties. “Dat moest wel, gezien Gent de veggie hoofdstad van het land is. Op de menu vind je zaken zoals ‘jackfruit gems’ en okra in tandoori masala.”

Authentieke smaken in een origineel jasje

De kaart leest als een mengeling van Indische en Westerse invloeden: tandoori ribs, masala fried chicken, khurchan crab. “We geven een moderne twist aan traditionele, Indische recepten”, aldus Pavan. “Hierdoor komen we tot eigen, unieke creaties waar we erg trots op zijn. Ik ben opgegroeid in een traditioneel Indisch gezin. Het was de gewoonte dat er onverwacht bezoek langskwam, er kon plots veertig man in onze woonkamer staan. Vanuit de Indische traditie boden we hen steevast iets aan om te eten en te drinken. Zo heb ik geleerd om te improviseren, met Indische recepten maar ook met invloeden vanuit de rest van het Verenigd Koninkrijk.”

Pavan en Tim halen hun inspiratie uit verre reizen. “In metropolen zoals Los Angeles, Londen en New York is een nieuwe garde Indische chefs op de voorgrond aan het treden. Zij gaan verder dan wat traditionele curryhuizen doen, door een totaalbeleving te brengen. Mission Masala brengt die trend naar België. We willen elk zintuig triggeren, delen wat wij ervaren als we naar India gaan.” In de voormalige antiekwinkel hangen nu kleurrijke lichtboxen, Bollywood-illustraties en zwevende elektriciteitskabels. “Het interieur hebben we zelf bedacht en verzameld”, vertelt Tim. “Het resultaat is een georganiseerde chaos, een klein beetje India in Gent.”

Mission Massala, Bij Sint-Jacobs 19, Gent.