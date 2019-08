Miss België-kandidate met cuberdonhoed naar Waregem Koerse

Erik De Troyer

27 augustus 2019

18u35 0

Ook de Gentse neuzekes waren vandaag aanwezig op Waregem Koerse. Miss België-kandidate Charlotte Van Boven uit Herzele droeg er een hoed met drie cuberdons op. “Echte, in de kleuren van de Belgische vlag. Gelukkig zijn ze niet gesmolten door het warme weer”, lacht ze. De schoonheidsspecialiste heeft een bijzondere reden waarom ze Gentse neuzen promoot. “Ik verkoop neuzen voor Hope For Children Cambodja. Ik wou een bekend Oost-Vlaams streekproduct en veel bekender worden ze niet dan de Gentse neuzen.” Ook op haar campagnebeeld zijn neuzen trouwens het thema. Ze staat er op enkel gehuld in enkele honderden cuberdons.

Wie voor Charlotte wil stemmen, kan dat door de boodschap ‘MOV 02' te sms’en naar 6665.