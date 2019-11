Miserie bij voetbalmatch Saint-Etienne was voorspeld en gecommuniceerd. Balans: gebroken busruit en gebroken neus Sabine Van Damme

29 november 2019

16u33 3 Gent “Ja, er was voldoende politie op de been in Saint-Etienne. Maar die supporters daar zijn gewoon niet onder controle te houden. Gelukkig waren de onze verwittigd.” Dat zegt Dirk Piens, directeur organisatie bij KAA Gent. “De sfeer in het stadion was wél de hele wedstrijd fantastisch.”

1.300 Gent-supporters maakten donderdag de uitwedstrijd Saint-Etienne – KAA Gent mee in Frankrijk. Vlekkeloos is dat zeker niet verlopen. Van één supportersbus werd een ruit ingeslagen, en ook de andere bussen werden belaagd. Supporters getuigden over groepen Fransen die hen opwachtten en aanvielen, die hen achtervolgden, bekogelden, en meer. “Klopt. Er was zelfs een groep die naar een hotel wandelde, die vanuit een zijstraat werd aangevallen door een benden van wel 80 Fransen. Zelfs de politie panikeerde toen even. Gelukkig stond de sproeiwagen vlakbij. Gelukkig waren die schermutselingen ingecalculeerd én gecommuniceerd naar onze supporters”, zegt Dirk Piens. “Die wisten dus dat ze op hun hoede moesten zijn.”

Of er dan te weinig politie aanwezig was? “Neen. Er waren 4 politiemensen van bij ons mee, en dat is veel, naar internationale normen. Op elke UEFA-wedstrijddag is er ’s ochtends een vergadering waarbij de ploegen maar ook de politie betrokken zijn. Daar is uiteindelijk beslist om toch een ‘meeting point’ voor de Gentenaars te voorzien. Oorspronkelijk had de Franse politie gevraagd dat de Gent-supporters gewoon incognito in de stad zouden lopen, maar met 1.300 is dat moeilijk. Wij vroegen om onze supporters concentreren op één plek, en dat hebben ze dan wel goed gedaan. De Franse politie zei ook zelf dat het niet onze supporters waren waar ze zich zorgen over maakten, maar we die van Saint-Etienne. Wij hebben een goede reputatie, en een beschaafde voetbalcultuur. Bij Saint-Etienne ligt dat duidelijk anders. Die supporters hebben dan zelf ook nog eens een linker- en een rechterzijde, die onderling ook op de vuist gaan.”

SFEER

“Uiteindelijk was de sfeer in het stadion 90 minuten lang fantastisch”, zegt Piens. “Maar het is daarna natuurlijk. Als 1.300 mensen naar hun hotel trekken, kan je die onmogelijk allemaal beschermen. De schade is gelukkig beperkt gebleven tot één gebroken neus en iemand met pepperspray in de ogen, voor zover wij weten.”

Gent is al geplaatst voor de volgende ronde, maar moet nog één wedstrijd spelen, de thuismatch tegen Oleksandrya. “Daar voorzien we geen énkel probleem”, lacht Piens. “Nog los van het feit dat die supporters brave mensen zijn, hebben we de cijfers doorgekregen van hoeveel fans er komen supporteren voor hun club. Er komt één bus met welgeteld 61 supporters naar hier. Neem daar nog wat losse fans vanuit onze buurlanden bij, en je zit aan 100 man. Ons uit-vak biedt plaats aan 1.000 mensen.”