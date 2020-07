Miramiro - ‘Tussen de regels’ (+3j): binnen de lijnen kleuren en bewegen in Floraliënhal Wietske Vos

22 juli 2020

08u30 0 Gent Het festival Miramiro bleef niet bij de pakken neerzitten en creëerde een coronaproof aanbod. Wij gingen kijken naar een bijzondere voorstelling op een bijzondere locatie: ‘Tussen de regels’ in de Floraliënhal in het Citadelpark, geschikt voor kinderen vanaf 3 jaar.

Ondertussen tijdens de niet-Gentse Feesten: zoals veel organisatoren weigert ook het vierdaagse straattheater- en circusfestival Miramiro – elk jaar een van dé attracties van de Gentse Feesten – zich neer te leggen bij de feiten. Begin juli meldden ze op hun website dat er zelfs méér Miramiro zou zijn dit jaar: “Geen Miramiro? Ondenkbaar. Circus is ontembaar… dus MEER Miramiro. Meer in juli, in augustus, zelfs in het najaar. Meer digitaal, analoog, zelfs live.”

Lijnenspel

Onder de noemer #miraclesmatter zijn er naast een digitaal aanbod ook een aantal live, volledig coronaproof voorstellingen te bekijken, zoals steeds op bijzondere locaties. Een ervan is ‘Tussen de regels’ van het acrobatie- en circusgezelschap Grensgeval, dat deze productie in niet meer dan 9 (!) dagen op poten zette. Centraal in de voorstelling staat de wens dat fantasie en verbeelding mogelijk blijven, ondanks alle regels en markeringen die mensen vandaag beperken in hun bewegingsvrijheid. De makers nemen dit idee vrij letterlijk en creëren op elke locatie waar ze spelen een lijnenspel op de grond, waarbinnen (en uiteindelijk ook erbuiten) ze een soort dialoog voeren met choreografie en een variant van het kinderspel ‘voetje van de grond’. (Lees verder onder de foto)

In de enorme Floraliënhal in het Citadelpark, in 1913 gebouwd ter gelegenheid van de Wereldtentoonstelling, neemt dit lijnenspel maar een klein deel van de ruimte in, waardoor je je als publiek een beetje nietig voelt. Terwijl de duiven rondvliegen in het metalen dakgebinte van de grote hal, doen acrobate Camille Paycha (27) en muzikante Elisabeth De Loore (33) hun ding en voeren een dialoog van aantrekken en afstoten, van elkaar helpen en elkaar dwarsbomen, steeds fanatiek proberend niet af te wijken van de (krijt)lijnen. Uiteindelijk nemen de spelers de jonge toeschouwers mee op sleeptouw, en ook het volwassen publiek mag experimenteren met het lijnenspel.

Praktisch

‘Tussen de regels’, vandaag nog te zien om 14u, 15u30 en 17u in de Floraliënhal – vrijdag op dezelfde tijdstippen in de Circuskerk van Malem (i.s.m. Circusplaneet). Prijs: 15 euro. Reserveren noodzakelijk.



