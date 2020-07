Minstens 138 chauffeurs met gsm betrapt aan werken op E17 Wouter Spillebeen

16 juli 2020

17u56 2 Gent Bij drie gerichte controleacties ter hoogte van de wegenwerken op de E17 in Gentbrugge zijn intussen al 138 chauffeurs betrapt die met hun gsm bezig waren. Aan de wegenwerken gebeurden al tientallen verkeersongevallen, wat de federale politie ertoe aanzette om de controles te organiseren.

De ongevallen in de werken en in de file die er vaak voor staat, gebeuren vaak omdat een chauffeur afgeleid is door, bijvoorbeeld, gsm-gebruik. Dat blijkt uit de analyses die de Federale Wegpolitie Oost-Vlaanderen uitvoerde. Daarom startten ze met regelmatige controleacties met een specifieke focus op gsm-gebruik en andere afleiding. Drie controles werden ondertussen al georganiseerd, op 25 juni, 7 juli en 15 juli.

Bij de eerste controle betrapten de ploegen 50 chauffeurs met de gsm in de hand. Bij de tweede controle waren dat er 54 en bij de recentste controle 34, hoewel de inzet volgens de politie beperkter was. Dat brengt het totaal op 138 overtreders. Daarnaast waren 24 bestuurders afgeleid door bijvoorbeeld papierwerk of omdat hun voeten op het dashboard lagen. 23 chauffeur droegen hun gordel niet of niet correct en 14 vrachtwagenbestuurders respecteerden de verplichte tussenafstand niet. Bij 11 vrachtwagens was de lading niet correct vastgemaakt. De wegpolitie houdt dagelijks toezicht aan de werken en ook die ploegen stellen regelmatig inbreuken vast, naast de gerichte controleacties. Het werkelijke aantal vaststellingen ligt dus nog hoger.

“Uit de resultaten blijkt dat er nog heel wat werk aan de winkel is”, klinkt het bij de federale politie. “Elke bestuurder die zijn ogen niet op de baan gericht heeft, brengt zichzelf en anderen in gevaar.” De wegpolitie kondigt deze zomer nog verschillende gerichte acties aan. Ook de dagelijkse patrouilles houden een extra oogje in het zeil.