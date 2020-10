Minister Zuhal Demir gunt ‘haatsmurf’ Mathias De Clercq geen blik Sabine Van Damme

06 oktober 2020

13u39 8 Gent Pijnlijke ontmoeting vandaag, op een persconferentie in De Pinte. Daar zagen N-VA-minister Zuhal Demir en Open Vld-burgemeester Mathias De Clercq elkaar voor het eerst sinds ze vorige week met elkaar in de clinch gingen op Twitter. Demir noemde De Clercq daar ‘blauwe haatsmurf’. De Clercq had een plastic smurfje mee om het goed te maken, maar hield dat wijselijk op zak.

De Clercq was het Twitterrelletje zelf begonnen, met een sneer naar N-VA. Bij een foto van mannen met hesjes met de opschriften Vlaams Belang en N-VA, broederlijk naast elkaar, had hij gezet ‘Eindelijk samen, eindelijk verenigd. Eindelijk thuis’. Zulhal Demir haalde daarop keihard uit: “Wie is de echte bondgenoot van de anti-politiek? Mijn partij of de stokende haatsmurf die alles op een familiaal schoteltje kreeg en spuwt in het gezicht van mensen die terecht boos zijn en protesteren. Van deze parvenu hoeft werkelijk niemand lessen in democratie te krijgen.”

Vandaag was het duo samen op een persconferentie in De Pinte, waar een samenwerkingsakkoord rond het Parkbos werd getekend. Mathias De Clercq ging de minister grootmoedig begroeten, maar die gunde hem geen blik. Bij elk fotomoment ging ze ook zo ver mogelijk van De Clercq weg staan, al kan dat toeval zijn. Maar dat ze de tijd nam om gezellig met iedereen te keuvelen, de plaatsvervangend burgemeester van De Pinte, de schepen van ruimtelijke ordening van Gent, zelfs de lokale schaapherder, maar niet met Mathias De Clercq, dat was geen toeval. De Clercq had nochtans een klein plastic smurfje mee voor Demir, om het goed te maken. Maar dat hield hij wijselijk op zak toen hij merkte dat de minister hem straal negeerde. Geen woord dus, maar gelukkig gaan ze dus wel samenwerken aan de verdere uitbreiding van het Parkbos.