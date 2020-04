Minister Somers komt op bezoek op ‘virtuele commissie’, iedereen kan meeluisteren Sabine Van Damme

14 april 2020

13u23 0 Gent Ook al kan fysiek samenkomen niet meer, het stadsbestuur van Gent blijft wel verder werken én vergaderen. Als eerste organiseerden ze vorige maand al een virtuele gemeenteraad via Microsoft Teams. Ook de gemeenteraadscommissies blijven doorgaan, en iedereen die wil kan online meeluisteren. Vanavond komt ook minister Bart Somers virtueel op bezoek.

De eerste virtuele gemeenteraad was niet openbaar, maar kon wel achteraf beluisterd worden. De commissie mobiliteit, openbaar domein, economie en werk vanavond om 19 uur kan wel live beluisterd worden door iedereen die dat wil. Ook minister Bart Somers zal dat doen, al krijgt die ook ‘spreekrecht’. Dat krijgt de doorsnee luisteraar uiteraard niet.

Somers heeft ruim 2 miljoen euro vrijgemaakt voor de digitale veiligheid van lokale besturen.“Onze steden en gemeenten zijn cruciale actoren in het oplossen van de crisis waarin we ons nu bevinden. We moeten kost wat kost vermijden dat zij nu slachtoffer worden van cybercriminelen. Daarom ondersteunen we hen met bijkomende middelen voor de veiligheid van hun ICT-systemen”, motiveerde hij. Het – veilig – digitaal werken van gemeenten en steden ligt hem dus nauw aan het hart. “De minister is benieuwd naar het praktische verloop van zo’n digitale vergadering op lokaal niveau”, klinkt het bij de Stad Gent. “De opgedane kennis kan inspirerend zijn voor andere steden en gemeenten.”

Er zijn intussen meerdere steden en gemeenten die virtueel vergaderen, maar de inwoners live laten meeluisteren zoals vanaf vanavond in Gent kan, is toch redelijk uniek. Wie interesse heeft, kan vanavond om 19 uur, en ook voor alle volgende commissies inloggen via deze link.