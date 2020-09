Minister Lydia Peeters toont interesse in Gentse problemen. “Snelle beslissing voor Dampoort is cruciaal” Sabine Van Damme

02 september 2020

17u25 0 Gent Vandaag was Vlaams minister van mobiliteit Lydia Peeters in Gent. Mobiliteitsschepen Filip Watteeuw fietste met haar langs enkele gekende pijnpunten in de stad. “Vooral bij de Dampoort begrijpt de minister de urgentie van het dossier”, zegt Watteeuw. “Ze beloofde snel de knoop door te hakken over het al dan niet aanleggen van een tunnel onder de Dampoort.” Ook de eventuele zwemzone aan het Houtdok werd bekeken.

Minister Peeters was eerst aanwezig bij de lancering van het zelfrijdende shuttlebusje van het ziekenhuis AZ Maria Middelares, en trok daarna per fiets de stad in. Schepen Watteeuw leidde haar richting Dampoort, Houdok, AC Portus en Kortrijksesteenweg. “Aan de Dampoort hebben we perfect kunnen aantonen dat het belangrijk is dat er snel beslist wordt of er een tunnel komt, of een bovengrondse oplossing”, zegt Watteeuw. “Een bovengrondse oplossing zorgt voor een betere mobiliteit, een tunnel biedt een antwoordt op vlak van mobiliteit én stedenbouw. Het Dampoortstation is nu afgescheiden van de stad, de Dampoort is een barrière tussen de wijken Macharius en de Dampoortwijk. Niks doen is gewoon geen optie meer. En als er nog lang gewacht wordt, moeten we het RUP opnieuw maken, wat wil zeggen dat we weer minstens 5 jaar vertraging oplopen. De minister begrijpt de urgentie, en maakt zich sterk dat ze de beslissing snel zal nemen. Ze wacht de maatschappelijke kosten-baten analyse af, wat hooguit nog 5 maanden kan duren.”

Het gezelschap trok ook naar het Houtdok. “We hebben de hoge nood aan zwemwater in Gent aangetoond, en het Houtdok als ideale plek om openwaterzwemmen toe te laten. Daar zijn drie problemen, waar allemaal oplossingen voor bestaan. Er is de historische vervuiling van het slib met zware metalen. Daar kan een dikke zandlaag op de bodem soelaas brengen. Er is de kwaliteit van het instromende water uit andere dokken, maar dat blijkt best mee te vallen. Het derde probleem is dat er eigenlijk een jachthaven gepland is in dat dok, want ook daar is vraag naar. Maar in principe moet het mogelijk zijn beide te combineren op die locatie.”

Ook AC Portus kwam aan bod. Daar wordt binnenkort de ‘bunker’ achter de Belgacomtoren afgebroken. “Omdat er zoveel scholen in de nabijheid zijn, lijkt het logisch dat al dat puin via het water wordt afgevoerd”, aldus Watteeuw. “Dat moet bekeken worden met de Vlaamse Waterweg. Ten slotte kwam ook de Kortrijksesteenweg aan bod. “De kruispunten met de Astridlaan, de Fordlaan en de Leopold-II-laan zijn heel gevaarlijk voor fietsers en voetgangers, en moeten aangepakt worden.”

De minister heeft geen beloftes gedaan – zo werkt zo’n bezoek niet – maar ze toonde wel interesse en stelde gerichte vragen. Ze bezocht ook nog de haven en de nieuwe sluis in Terneuzen.