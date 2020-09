Minister Lydia Peeters niet geneigd om maximumsnelheid op de R4 te verlagen: “Jammer dat het niet in overweging wordt genomen” Cedric Matthys

29 september 2020

10u46 4 Gent De Vlaamse regering gaat de maximumsnelheid op de R4 niet verlagen. Dat blijkt uit een vraag van parlementslid Vincent Van Peteghem (CD&V) aan minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD). Tussen Euro-Silo en Merelbeke mag je nu nog 120 kilometer per uur rijden op de autosnelweg. Omwonenden willen dat terugbrengen tot 90 kilometer per uur zoals op de rest van R4.

Al jaren vragen de gemeentebesturen van Gent, Destelbergen, Melle en Merelbeke om de maximumsnelheid op de R4 aan te passen. Vandaag geldt op de autosnelweg een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur, behalve op het traject tussen Gent-Zeehaven en Merelbeke. De R4 loopt er dwars door of dichtbij woonzones en de omwonden klagen over geluidsoverlast. Toch lijkt minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open VLD) niet geneigd om ook op dit stuk de snelheid naar beneden te halen. De R4 verbindt er het havengebied met de E17 en E40. Hierdoor is het volgens Peeters te verantwoorden dat er nog 120 kilometer per uur mag gereden worden.

“Het is jammer dat de minister de snelheidsverlaging niet in overweging neemt", laat Vlaams Parlementslid Vincent Van Peteghem (CD&V) weten. Hij kaartte het probleem aan bij Peeters en wijst op de vele voordelen van een aanpassing. “Een maximumsnelheid van 90 kilometer per uur over de volledig R4 zou niet enkel voor uniformiteit zorgen", zegt hij. “Het verkeer zou ook vlotter doorstromen en zowel de geluidsoverlast als de luchtvervuiling zou verbeteren.”

Geluiddempend asfalt

Hoewel de snelheid voorlopig niet verandert, zijn er wel enkele structurele werken uitgevoerd. Bij werken aan de verkeerswisselaar in Destelbergen liet Peeters geluiddempend asfalt leggen. Al is dat volgens Van Peteghem niet voldoende. “In het antwoord van de minister lezen we niks over nieuwe plannen voor het stuk tussen Gent-Zeehaven en Merelbeke”, laat hij weten. “Het gaat om een traject dat steeds drukker wordt. De hinder voor de omwonenden zal er blijven toenemen. Ik doe daarom een oproep aan de minister om rekening te houden met de terechte bekommernissen van de omwonenden. Ga erover in gesprek met de gemeentebesturen.”