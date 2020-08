Minister Jambon ziet hoe coronaproof Gent z’n evenementen organiseert. “Aan alle burgemeesters: schrap evenementen niet onbezonnen als het veilig kan” Sabine Van Damme

05 augustus 2020

21u26 3 Gent Vlaams minister-president Jan Jambon, ook minister van cultuur, bracht een bezoek aan de Bijloke. Hij kwam er kijken hoe concerten coronaproof georganiseerd kunnen worden, en wilde met zijn aanwezigheid de sector ook een hart onder de riem steken. Dat meent hij ook. Morgen ontvangen alle burgemeesters een brief met de vraag van Jambon om zoveel mogelijk evenementen te laten doorgaan.

In de Bijloke ging vandaag Leviathan, met Josse De Pauw, in première. De Bijloke organiseerde dat concert helemaal coronaproof. “We hebben buiten een tribune gezet, met 600 plaatsen. Maar omdat we staan op voldoende afstand, zetten we daar maximum 168 mensen”, kreeg de minister te horen. Want Jambon kwam het concert bijwonen, om de maatregelen te zien, maar ook om de sector te steunen. Tussen de piano op het overdekte podium en de tribune stond zelfs plexiglas. “Tickets verkopen we alleen vooraf, mondmaskers zijn de verplicht, constant, behalve op het terras.”

Jambon steunt de sector, zegt hij, en dat meent hij. “Morgen krijgen alle burgemeesters een brief, met de vraag om omzichtig om te springen met het afgelasten van evenementen. Het is uiteraard dubbel, we moeten voorzichtig zijn. Maar als de coronacijfers in de gemeente goed zijn, waarom dan zomaar alles afgelasten? Hoe lang moeten we het nu al stellen zonder cultuurbeleving? De artiesten snakken naar optredens, net als het publiek.”

Sinds de laatste veiligheidsraad van 23 juli kunnen burgemeesters inspelen op de lokale omstandigheden, en zelf beslissen om maatregelen te nemen om lokale opflakkeringen te voorkomen. “Maar momenteel is het rustig in Gent”, weet waarnemend burgemeester Filip Watteeuw. “Al besef ik dat dat puur geluk is. Het kan heel snel keren en daar moeten we bedachtzaam voor zijn.” Ook Jambon zegt dat het belangrijk is om voorzichtig te zijn. “Maar bij het nemen van lokale maatregelen moet de proportionaliteit goed voor ogen gehouden worden, en bij het nemen van een beslissing is het aangewezen om in overleg te treden met diverse actoren in het veld. Er zijn draaiboeken, protocollen en richtlijnen om de activiteiten in de meest veilig omstandigheden te organiseren. Als de gemeente code rood heeft kan het uiteraard niet, bij oranje best ook niet. Maar anders moet het dus wel kunnen.”

Overleven

Jambon beseft dat de cultuursector en de evenementensector dood bloeden. “We hebben al geld vrijgemaakt en maatregelen getroffen. Er is 100 miljoen euro voorzien. Daarmee moeten we de spelers die er voor de crisis goed voor stonden, helpen overleven. We kunnen jammer genoeg niet elke euro verlies compenseren van de hele sector.”

Ook Frederik Sioen, zelf artiest en cöordinator van het Gent Kunstenoverleg, was bij het concert aanwezig. Hij sprak de minister niet aan. “Maar ik heb morgen wel een overleg met de waarnemend burgemeester en de waarnemend gouverneur, samen met enkele andere mensen van het Kunstenoverleg. “Wij willen weten binnen welk kader we in Gent evenementen en concerten kunnen organiseren”, zegt hij. “Er is een wettelijk kader vastgelegd, maar dat wordt niet altijd gevolgd. Artiesten krijgen massa’s annulaties binnen. Er is nood aan duidelijkheid.”