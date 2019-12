Minister Jambon even op ‘stage’ in Gents Museum voor Schone Kunsten Erik De Troyer

15u11 0 Gent Kersvers cultuurminister Jan Jambon (N-VA) was vandaag op bezoek in het Museum voor Schone Kunsten (MSK). “Ik moet me inwerken en dus ga ik in alle steden op ‘stage’ in één van de musea”, zegt hij. Hij had ook een onderhoud met schepen van cultuur Sami Souguir en burgemeester Mathias De Clercq (Open VLD).

Tijdens het overleg gaf schepen Souguir zes dossiers mee die de stad gerealiseerd wil zien. Het gaat onder andere over het S.M.A.K., de Bijloke-site, de tentoonstelling over Van Eyck, de opera en het huis van de film. “Het was een zeer constructief gesprek. In alle steden waar ik kom wil men natuurlijk middelen om zaken te realiseren. Ik merk bijvoorbeeld dat er voor de musea hier aan het Citadelpark een goede toekomstvisie is waarover ik het enthousiasme deel”, aldus Jambon. De minister beloofde ook promotie in het buitenland te voeren voor het Van Eyck-jaar.

Jambon mocht tijdens zijn bezoek even aanhaken bij een project om nieuwkomer Nederlands te leren aan de hand van kunstwerken. “Een prima initiatief. Men leert onze taal en leert meteen ook onze kunstenaars kennen”, zegt hij. De minister en het stadsbestuur willen elk half jaar samen zitten om projecten te bespreken.