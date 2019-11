Minister Diependaele (N-VA) kondigt start restauratiewerken Vooruit aan: “Besparingen op cultuur blijven gerechtvaardigd Yannick De Spiegeleir

27 november 2019

14u37 0 Gent In de Vooruit heeft Vlaams Minister van Onroerend Erfgoed Mathias Diependaele (N-VA) het symbolische startschot gegeven voor de restauratiewerken die het komende voorjaar starten in het Kunstencentrum. Na de heisa rond de cultuurbesparingen zorgde de timing van zijn bezoek voor gefronste wenkbrauwen in de Gentse kunstinstelling. “Dit bewijst juist dat we wèl in cultuur investeren”, stelt Diependaele.

De nieuwe regering van Vlaams minister Jan Jambon (N-VA) oogstte de voorbije weken felle kritiek uit de cultuursector omwille van de aangekondigde besparingsronde die 60 procent van de projectsubsidies schrapt. Dat minister Diependaele uitgerekend deze week de investering van 10,8 miljoen euro van de Vlaamse regering in de restauratie van de Vooruit in de verf wil zetten, terwijl daarvoor in de vorige legislatuur al het licht op groen werd gezet door zijn voorganger Geert Bourgeouis, vinden heel wat medewerkers misplaatst.

Diependaele zette in Gent zijn handtekening onder de toekenning van een premie van bijna 2 miljoen euro voor feestzaal Vooruit. De aangekondigde werken starten in het voorjaar van 2020 met een eerste fase waarbij de daken, gevels en het interieur van de feestzaal onder handen worden genomen. “Een heel duidelijk signaal dat de Vlaamse overheid investeert in cultuur, meer bepaald in culturele infrastructuur”, stelt de minister.

Hij nam ook de verdediging van de besparingen op cultuur op zich. “De keuzes blijven gerechtvaardigd”, zegt Diependaele. Gemiddeld wil de Vlaamse regering 6 procent besparen op de werkingssubsidies in de cultuursector, maar bij de Vooruit blijft de schade beperkt tot 3 procent. “Een erkenning van het werk dat ze doen en de realiteit die onze gemeenschap, ons volk, onze Vlaamse natie vorm geeft”, klinkt het.

Ook Franky Devos nam als algemeen coördinator het woord namens de Vooruit. “Het is een dubbel discours. Enerzijds is het zeer fijn dat een Vlaamse regering zijn engagement nakomt en financiering op tafel legt. Anderzijds zitten we wel in een besparingslogica voor het artistieke werk. Ook daar wil de Vooruit aan de bel trekken. Wat nu gebeurt, laat een sector achter met verliezers”, zegt Devos. “Dat is niet slim. We moeten de sector op een andere manier hervormen. Zodat we de besparing realiseren maar de sector ook versterken, voornamelijk op het vlak van jong talent.”