Minister Diependaele bezoekt muziekcentrum De Centrale tijdens Open Monumentendag Wietske Vos

13 september 2020

15u16 1 Gent Ter gelegenheid van Open Monumentendag bracht Vlaams minister van Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele (N-VA) een bezoek aan intercultureel muziekcentrum De Centrale aan de Ham. Hij kreeg er een blitsrondleiding door het gebouw, die tot in de schuilkelder leidde.

De minister werkte een druk programma af van vijf erfgoedbezoeken over heel Vlaanderen, maar wilde graag naar Gent komen: “Ik heb hier gestudeerd, dus er is een persoonlijke link. Ook vonden we het belangrijk om industrieel erfgoed in de selectie op te nemen. Wat we vooral proberen, is om erfgoed een nieuwe toekomst te geven. We willen er geen stolp overheen zetten, maar gebouwen opnieuw een rol laten spelen in de samenleving en het dagelijkse leven. En dat is hier in De Centrale, met zijn cultureel project, zeker het geval.”

Schuilkelder

De minister was vooral onder de indruk van de schuilkelder onder het gebouw, een van de best bewaarde van het land. Bij de bouw van de elektriciteitscentrale in 1924 werd een schuilkelder voorzien voor het personeel. Centrales waren immers een gegeerd doelwit voor luchtbombardementen.

De Centrale is een van de weinige Gentse monumenten die ook ‘in het echt’ hun deuren openzetten. Er is dan ook vanalles te beleven. “We zullen landen op 250 à 300 bezoekers”, aldus communicatieverantwoordelijke Nele Goethals. “Dat is de helft minder dan zonder corona: normaal komen er zo’n 500 op Open Monumentendag. Zo’n dag is altijd fijn voor het capteren van verhalen uit het verleden: vandaag kwamen de kinderen van de voormalige directeur van de elektriciteitscentrale, die hier verder in de straat in de directeurswoning woonden, langs. En vorig jaar hadden we de kleinkinderen van de architect van het gebouw op bezoek.”