Minister blijft mikken op 2027 voor voltooiing Gent Sint-Pieters Aantal fietsenstallingen wordt opgetrokken tot 15.000 Erik De Troyer

25 oktober 2019

14u21 0 Gent Minister François Bellot (MR) blijft er van overtuigd dat het Sint-Pietesstation in 2027 klaar zal zijn. Hoeveel deel twee van het station Gent Sint-Pietes moet gaan kosten is nog niet duidelijk. Het aantal fietsenstallingen zal dan wel weer uitbreiden tot 15.000.

N-VA-parlementslid Tomas Roggeman voelde de minister aan de tand over de werken die al meer dan een jaar stilliggen. “De eigenlijke werken voor de tweede fase zullen in 2020 starten”, antwoordde Bellot. “De stad Gent en de NMBS hebben afgesproken om tot een gezamenlijk akkoord te komen over de nieuwe plannen van fase 2, namelijk de werken aan de sporen 7 tot en met 1. Daarna wordt een nieuwe bouwaanvraag ingediend. De nodige studies en overlegmomenten zijn aan de gang.”

Ondanks de vele vertraging blijft de minister er bij dat het station in 2027 klaar kan zijn. “Het streefdoel blijft om tegen eind dit jaar of begin volgend jaar de bouwaanvraag in te dienen. De streefdatum voor het einde van de werken aan het station is 2027, onder voorbehoud van mogelijke obstakels zoals juridische procedures of onvoorziene omstandigheden.”

De aanbestedingsprocedure is lopende. Daarom kon de minister zich nog niet uitspreken over de kostprijs.

Joris Vandenbroucke (sp.a) vroeg dan weer hoe het zat met de plannen om meer fietsenstallingen te voorzien. De stad zegt nood te hebben aan 15.000 fietsparkeerplaatsen. Uit een recente telling van het GMF blijkft dat er 2.000 fietsenstallingen te weinig zijn aan Gent Sint-Pieters. “De minister kondigde aan dat het aantal fietsstallingen zal aangroeien tot 15.000 plaatsen zoals gevraagd. Dit is goed nieuws voor de Gentse fietsers. Iedereen kan elke dag vaststellen dat er fietsstallingen te kort zijn. Als we mensen willen motiveren om zoveel mogelijk met de fiets naar het station te komen, dan moeten ze die daar makkelijk en veilig kunnen stallen”, aldus Vandenbroucke. Over de timing van die uitbreiding sprak de minister zich niet uit.