Minister Beke belt mee in bij beeldbellen kwetsbare ouderen i-mens Wietske Vos

06 augustus 2020

17u54 0 Gent Op uitnodiging van zorgorganisatie i-mens belde Vlaams minister Wouter Beke (CD&V) vandaag mee in bij een beeldbelconversatie door een zorgkundige met een oudere, nog thuiswonende dame. Op warme dagen zet i-mens beeldbellen in om kwetsbare ouderen extra op te volgen, hen aan te zetten voldoende te drinken en dit ook letterlijk samen te doen, dankzij het beeld.

Om minister van Welzijn en Volksgezondheid Wouter Beke (CD&V) te laten zien hoe het systeem van beeldbellen verloopt, nodigde zorgorganisatie i-mens hem vandaag uit een belsessie mee te volgen en mee in te bellen.

Samen toasten met water

De belsessie vindt plaats in de kantoren van i-mens in Zwijnaarde, waar verpleegkundig operator Naomi Verbeke belt met Magda Haemel (78), die in mei van Laarne naar Gent verhuisde. Haar man is nog niet lang geleden overleden. Magda is rugpatiënte en daardoor beperkt mobiel.

In een speciaal afgeschermd hokje met een computer praat Naomi via Whatsapp met Magda, die op het scherm verschijnt. Ook minister Beke verschijnt op het scherm en is zichtbaar voor Magda.

De conversatie duurt niet langer dan 5 minuten en volgt een vast draaiboek met een aantal vragen en tips. Naomi checkt eerst of Magda goed geslapen en gegeten heeft. Daarna refereert ze naar de situatie in de woonruimte: “Magda, we hebben de ramen vanmorgen opengezet om te verluchten, maar nu moet je alles goed sluiten en ook de gordijnen dichtdoen, om de warmte buiten te houden. Gaat dat lukken? Je appartement is koel, en dat willen we zo houden hè.” Naomi is ook goed op de hoogte van de persoonlijke situatie van Magda, want ze refereert naar het lekkere eten dat haar zoon, die kok is, meebrengt voor haar. Verder passeren tips als fruit eten en kruiden van het water met munt, citroen of appel om het smakelijker te maken. Vervolgens heffen Magda, Naomi en minister Beke samen het glas en drinken elk een glas water.

“Ja, ik gebruik dat nu veel”, antwoordt Magda op vraag van de minister of ze beeldbellen geregeld gebruikt. “Op deze manier kan ik nu mijn vriendin in Canada en mijn zus in Knokke zien terwijl we bellen met elkaar.”

“Fysieke verzorging blijft cruciaal”

“Beeldbellen en telefonisch contact met kwetsbare doelgroepen zijn zeker een meerwaarde om in deze coronatijden sociale contacten met ouderen en andere kwetsbare doelgroepen te onderhouden”, reageert minister Beke achteraf via mail. “Ik heb enorm veel respect voor de snelheid waarmee de zorgsector zich aan deze nieuwe omstandigheden heeft aangepast.”

De directie van I-mens gelooft hard in het systeem van beeldbellen en bezorgde eerder een voorstel aan de minister om dit systeem, dat nu volledig door de organisatie zelf wordt gefinancierd, te dragen door 1 uur gesubsidieerde gezinszorg te vervangen door 10 minuten beeldbellen. I-mens zorgt ervoor dat zijn medewerkers de klanten leren om met de nieuwe media om te gaan.

Gevraagd naar zijn mening over dit voorstel, laat minister Beke weten steeds bereid te zijn het gesprek over vernieuwende zorgvormen aan te gaan. “We mogen wel niet uit het oog verliezen dat het fysiek zorgen voor iemand binnen gezinszorg vaak cruciaal is. Dat is natuurlijk iets wat nu eenmaal ter plekke moet gebeuren en wat je niet kan vervangen door digitaal contact.”