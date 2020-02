Minister Bart Somers ontmoet deelnemer Belgisch Kampioenschap Taekwondo tijdens bezoek aan IN-Gent Jill Dhondt

06 februari 2020

17u57 0 Gent De Vlaamse minister Bart Somers wou de werking van IN-Gent beter leren kennen, daarom vroeg hij om een intake-gesprek, een conversatiegroep en een buddywerking bij te wonen. Tijdens dat laatste segment kwam hij Soheil tegen, een nieuwkomer die zaterdag deelneemt aan het BK Taekwondo.

Als Vlaams minister van Integratie, Inburgering en Gelijke Kansen wou Bart Somers de werking van IN-Gent van dichtbij leren kennen. Om te beginnen voerde hij samen met schepen Astrid De Bruycker een intake-gesprek met één van de medewerkers. Dat is hetzelfde oriënterend gesprek dat een medewerker voert met een nieuwkomer, waarin het inburgeringstraject wordt uitgelegd. Daarna sloten beide politiekers aan bij een conversatiegroep Nederlands, waar anderstaligen en Gentenaars op een ongedwongen manier met elkaar in dialoog gaan. Tot slot kwamen de buddywerkingen, waar vrijwilligers aan nieuwkomers worden gekoppeld, aan bod. Hier leerde hij Soheil kennen.

Toen Soheil Mahmoudi (26) zich aanmeldde om een buddy te krijgen kwam hij bij Dieter terecht. De twee zijn goede vrienden geworden sindsdien. Ze spreken elke week af om samen te praten of foto’s nemen. Soheil werd opgeleid tot architect in Iran, en volgt momenteel een fotografie-opleiding in Gent. Zaterdag, op 8 februari, neemt hij deel aan het BK Taekwondo. Minister Somers was zichtbaar onder de indruk van de ontmoeting, alsook tevreden over de werking van IN-Gent.