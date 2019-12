Miniondernemingen palmen Groot Vleeshuis in: van kaarsen tot levensreddende gadgets Didier Verbaere

22 december 2019

19u34 0 Gent Miniondernemingen uit de hele provincie hielden zondag een hele dag marktdag in Het Groot Vleeshuis aan de Groentenmarkt in Gent. Daar stelden de jonge ondernemers van 15 scholen hun koopwaar voor aan het grote publiek.

Van klassieke kaartsen tot zelf ontworpen geschenkverpakkingen en zelfs levensreddende kits. De creatieviteit van de Oost-Vlaamse miniondernemingen is eindeloos. Vijftien scholen stelden hun producten zondag voor aan een groter publiek dan de vertrouwde schoolomgeving.

“De mini-ondernemingen zijn een geweldig initiatief om jongeren kennis te laten maken met ondernemerschap. Ze worden uitgedaagd om hun eigen product op de markt te zetten en hun talenten verder te ontwikkelen”, zegt Gedeputeerde en voorzitter van de Economische Raad voor Oost-Vlaanderen Leentje Grillaert. Scholen uit hel Oost-Vlaanderen en zelfs Knokke kwamen naar het Groot Vleeshuis afgezakt.

Levensreddende onderneming

Een opvallend duo is Rune Florijn en Milan Saelens. Zij studeren niet eens in een economische of handelsrichting. Met hun minionderneming Viva La Vida van het Sint-Paulus in Gent verkopen ze ‘levensreddende middelen’. “Op woensdag is er keuze voor vrije vakken en opdrachten zoals deze miniondernemingen. Wij kozen voor producten die het verschil tussen leven en dood kunnen maken zoals deze pocketmaskers voor reanimatie en alcooltesters voor de feestdagen. Daarnaast ontwikkelden we een universele crisiskaart. Dat is een soort medisch pasport met medische gegevens, contactpersonen en andere informatie die van belang kan zijn bij opname in het ziekenhuis”, zeggen de studenten.

In Viso Gent werkte de afdeling verkoop van het 7de jaar samen met de 5de en 6de jaars van de Mode Realisatie en Trendstudei. “Samen ontwikkelden we een lijn in keukenschorten uit recupereerbaar materiaal van bedrijven, placemats en overnwanten. En de leerlingen van het Buitengewoon Onderwijs Sint Lodewijk uit Wetteren scoorden enorm goed met hun zelf ontworpen inpakpapier. Meer info via: https://www.hln.be/in-de-buurt/wetteren/mini-onderneming-wheelsonline-pakt-uit-met-feestelijk-inpakpapier~af180acc/