Mini-vredesboom die kernramp overleefde op Sint-Baafssite geplant Sabine Van Damme

10 november 2019

20u27 0 Gent Wie altijd al eens een echte Ginkgo-boom wilde zien moet daar niet meer voor naar Japan, er staat voortaan eentje op de Sint-Baafssite. De Ginkgo’s waren de enige planten die de kernramp van Hiroshima overleefden, en de zaden daarvan worden nu over de hele wereld verspreid.

Gent kreeg geen zaad maar meteen een Ginkgo-boom. Nu ja, boompje. De scheut zou zowat 10 jaar oud zijn, maar heeft duidelijk nog wat voedingsstoffen nodig om echt een boom te worden. Maar het gebaar telt, en dus werd de opgeschoten twijg officieel geplant door milieuschepen Tine Heyse en Mister Nobutaka Maekawa, een vertegenwoordiger van de Japanse ambassade, aan de kant van de Voorhoutkaai, tussen de Sint-Baafsabdij en Herberg Macharius. Het kleine ding staat er nog wat verloren, zo op de grote grasvlakte. Maar plaats om te groeien heeft het in elk geval genoeg.

De atoombom die in 1945 Hiroshima vernietigde, doodde niet alleen tienduizenden mensen, maar ook de meeste planten. Het was heel opmerkelijk dat een aantal Ginkgo-bomen wél overleefde, zelfs binnen een straal van 2 kilometer van de kern van de ontploffing. Deze prehistorische boomsoort, die 170 miljoen jaar geleden al bestond, kan alles aan, zelfs branden en aardbevingen. De burgemeester van Hiroshima verspreid nu zaden van de overlevende bomen over de hele wereld als teken van vrede en strijd tegen kernwapens. Ieper was de eerste Belgische stad die een Ginkgo plantte, Gent heeft er nu ook een. En er is hoop. Een Ginkgo kan echt wel een ferme boom worden, met typische gele bladeren, die in de herfst voor een gouden regen zorgen.