Mini-documentairereeks over Gentse volkscafés in de maak Jill Dhondt

04 december 2019

10u33 0 Gent Het verdwijnen van de Gentse volkscafés was voor Wim Hamiaux de aanzet voor het maken van een mini-documentairereeks. In ‘Tournée Staminee’ vertellen rasechte Gentenaren over hun leven achter de toog.

Hamiaux gaat na hoe het komt dat volkscafés aan het uitsterven zijn. “Door de digitale revolutie spenderen mensen meer tijd achter hun computerscherm of op hun smartphone. Daardoor gaan ze minder op café. Vroeger was het café de ontmoetingsplek bij uitstek, nu communiceren we via Whatsapp-groepen en andere digitale kanalen. Dat is op zich niet slecht maar volkscafés krijgen het daardoor zwaar te verduren. Slinkende winstmarges, nieuwe klanten die wegblijven. Er blijven nog maar een paar echte Gentse volkscafés over.” Deze cafés en hun bazen zet Tournée Staminee in de kijker.

Hamiaux maakte de reeks vanuit een liefde voor de oude ontmoetingsplekken. “Voor mij zijn volkscafés een ideale remedie tegen enkele ziektes van onze tijd: verzuring, vereenzaming en een te ver doorgedreven individualisme. Een staminee is een plek waar jong en oud, rijk en arm terug met elkaar in gesprek kunnen gaan, naar elkaar kunnen luisteren.”

De muziek uit de documentairereeks werd verzorgd door Wim Claeys, een voorvechter van het Gentse dialect. Tegen april kan het grote publiek kennismaken met het resultaat. Korte fragmenten kunnen daarvoor reeds bekeken worden op de de Facebookpagina van Tournée Staminee.