Minderjarige betast in zwembad Rozebroeken: parket start opsporingsonderzoek Sam Ooghe

01 juli 2019

16u30 19 Gent Vorige week woensdag, in volle zomerdrukte, zou een minderjarig meisje betast zijn in het zwembad Rozenbroeken in Sint-Amandsberg. Het parket is een opsporingsonderzoek gestart.

De feiten zouden woensdag in de namiddag plaatsgevonden hebben. Intussen werd aangifte gedaan bij de Gentse politie, dat voor informatie doorverwijst naar het parket. Daar valt te horen dat een opsporingsonderzoek gestart is naar de vermeende dader of daders.

Camerabeelden

Bij Rozenbroeken wordt niet gereageerd op het specifiek geval van vermeende aanranding. “Indien er dergelijke feiten gebeuren, kunnen de bezoekers altijd terecht bij onze redders", klinkt het. “Zij oordelen, indien zij iets te horen of te zien krijgen, of de persoon uit het zwembad gezet kan worden. In samenspraak met de bezoeker, want dat kiest de bezoeker nog steeds zelf, kan ook klacht neergelegd worden bij de politie. Wij hebben in sommige gevallen dan al gegevens van de dader.”

In het kader van het opsporingsonderzoek kunnen camerabeelden in het zwembad nuttig zijn. “Wij kunnen camerabeelden opzoeken en overmaken aan de politie en het parket, maar dat kan pas op basis van een proces-verbaal”, klinkt het bij het zwembad. “De beelden moeten opgevraagd worden. Dat gaat van de kleinste diefstal tot aanrandingen. Of dat voor het mogelijke incident van woensdag al gebeurd is? Dat niet.”