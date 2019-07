Minder wildplassers betrapt op Gentse Feesten Yannick De Spiegeleir

22 juli 2019

13u54 4 Gent 32 feestvierders kregen zondag een GAS-boete voor wildplassen, van wie 23 in de feestzone en 9 buiten de feestzone.

“Dat zijn er opmerkelijk minder”, zegt politiewoordvoerder Matto Langeraert. Twee jaar geleden werden per dag soms nog honderd tot tweehonderd wildplassers betrapt. “En er wordt evenveel gecontroleerd. Onze diensten hebben zelfs gezocht naar plassporen op de locaties waar wildplassers het vaakst worden betrapt, maar ook daaruit bleek dezelfde evolutie.” Een eenduidige verklaring is er niet. “De hoge GAS-boetes en de bijhorende sensibiliseringsborden waarbij wordt aangegeven dat één boete van 120 euro goed is voor 40 pakjes friet spelen wellicht een rol”, weten Langeraert en Feestenschepen Storms.