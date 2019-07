Minder volk Kurt Burgelman

27 juli 2019

19u02 2

De Gentse Feesten jaargang 2019 lopen op hun laatste benen. Er zullen een dikke honderdduizend bezoekers minder geweest zijn dan vorig jaar. Er wordt gesproken van een rampjaar voor de organisatoren, die zich afvragen of ze er financieel aan uit zullen kunnen. Wurtels, zoagen en andere neuten zullen de terugval van het aantal bezoekers wijten aan de programmatie of de organisatie in het algemeen. Laat ze wurtelen, zoagen en neuten! Diezelfde zuurpruimen zeiden enkele jaren geleden, toen de Gentse Feesten qua bezoekersaantal hun top hadden bereikt, dat de stad uit haar voegen barstte en dat de GF aan hun eigen succes zouden ten onder gaan. Als je maar genoeg onzin verkoopt, krijg je altijd gelijk. Volgens mij kwamen er minder mensen opdagen omdat het te warm was, omdat de Feesten dit jaar later dan normaal begonnen, dat er dus al veel mensen op vakantie vertrokken waren, en omdat de nationale feestdag op een zondag viel en er dus geen extra vrije dag was voor de meesten. We kunnen erover mekkeren en we kunnen analyseren… of we kunnen er iets aan doen. Ik kies voor het laatste, ik ga vanavond en morgen een paar extra rondjes betalen en me een paar keer extra laten trakteren. Als de organisatoren minder inkomsten hebben, zal het niet aan mij liggen. Als u allemaal hetzelfde doet, dan beperken we de schade. Zak dus af naar de Feestenzone en eet en drink dat het geen naam heeft! Is het niet voor uw plezier, doe het dan om de economie te redden! Qua ‘steek-waarop’ kan dat tellen, nietwaar? Voor de kniesoren die al klaar zitten met de buienradar, breng een paraplu mee en zaag niet! Stad, organisatoren, aan jullie ligt het niet, jullie zijn goed bezig. Ik gidste gisteravond mijn Zwitserse logés door hun eerste GF en die wisten niet wat ze zagen. Die mensen hebben letterlijk al de hele wereld afgereisd maar de verwondering in hun ogen sprak boekdelen. Wat zit u daar nog voor uw computer te doen? Op naar de Feesten! Maandag zijn ze voorbij.