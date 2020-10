Minder hotelgasten door corona en dus verhuurt Ibis Budget kamers als kot en kantoorruimte Jill Dhondt

12 oktober 2020

16u11 5 Gent Door de coronacrisis krijgen hotels veel minder gasten en dus ook minder inkomsten binnen dan andere jaren. Daarom lanceert het Ibis hotel aan de Dampoort twee acties: één voor studenten en één voor werkmensen. De ene groep kan een kamer huren aan een verlaagd tarief, de andere als kantoorruimte.

Studenten krijgen dit jaar vooral online les. De meesten moeten slechts af en toe naar de les, en sommigen helemaal niet. Daarom is het minder interessant voor hen om een kot te huren. Vervelend wel als je ’s morgens vroeg les hebt en moet pendelen naar de campus. Daarom kwam Ibis Budget aan de Dampoort op het idee om hun kamers aan een verlaagd tarief aan te bieden aan studenten. Zij kunnen voor 45 euro een kamer boeken voor een nacht, voor 80 euro twee nachten, voor 105 euro voor drie nachten en dan telkens voor 25 euro per extra nacht. Als de student dat wil, kan die ook een kamer huren met één of twee andere personen, die betalen dan 11 euro extra per persoon.

Daarnaast biedt het budgethotel kamers als kantoorruimte aan. Wie het beu is om van thuis uit te werken, kan voor 25 euro een hele dag een kamer huren. Dat kan tijdens de werkuren, van 8 uur tot 18 uur, hoewel de hoteluitbaters daar flexibel in zijn.

Ibis Budget Gent Dampoort, Ravelijnstraat 1, Gent.