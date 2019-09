Minder autokraken in Wondelgem

Erik De Troyer

24 september 2019

In de maand mei werd vooral Wondelgem geplaagd door auto-inbraken. Het aantal kraken blijkt daar nu fors afgenomen te zijn.

“Het aantal autokraken is significant gedaald, zowel voor wat betreft Wondelgem als voor gans Gent”, legt burgemeester Mathias De Clercq uit op vraag van Stijn De Roo (CD&V). “In Wondelgem telden we in de maand mei 28 feiten, de afgelopen 3,5 maand betrof dit gemiddeld 5 feiten per maand. Ook voor heel het grondgebied zien we een daling van 92 feiten in mei naar gemiddeld 66 feiten per maand de afgelopen 3,5 maand. Ondanks deze daling blijft de politiezone Gent dit heel ernstig nemen en blijven we daar verder op werken. Er zijn regelmatig patrouilles gericht op het fenomeen van autokraken.”